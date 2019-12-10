2019-12-10T13:46:44+03:00
Политика

В ЛНДР начались первые российско-лаосские военные учения

Во вторник состоялась торжественная церемония открытия
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
В Лаосе стартовали военные учения с РоссиейВ Лаосе стартовали военные учения с РоссиейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Во вторник, 10 декабря, в Лаосе начались первые совместные российско-лаосские военные учения. На строевом плацу военной школы «Бан Пэн» в Лаосской Народно-Демократической Республике состоялось торжественное (ЛНДР) состоялось торжественное открытие первого в истории совместного учения двух армий «Ларос-2019».

В российско-лаосских учениях принимают участие более 500 военнослужащих мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в городе Борзя (Забайкальский край) и Народной Армии Лаоса (НАЛ). В торжественной церемонии открытия приняли участие представители обеих стран. Они пожелали военным успехов и благополучного прохождения всех запланированных мероприятий, передает сайт телеканала «Звезда».

На торжественной церемонии открытия единым строем прошли военнослужащие двух стран, а перед трибунами выстроилась техника, которая будет принимать участие в учениях. Совместные мероприятия пройдут с 10 по 19 декабря, передает сайт news.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Константин Хабенский стал лауреатом госпремии
В Ленинградской области расселят более тысячи аварийных домов
Госдума одобрила законопроект об отмене "банковского роуминга"
Похороны Юрия Лужкова пройдут на Новодевичьем кладбище
Премьер-министр Украины допустил "газовую войну" с Россией
Центробанк понизил курс доллара до 63,58 рубля
В Сети появилось видео с места стрельбы в чешской больнице
Собянин о смерти Лужкова: «Он возглавлял Москву в сложный постсоветский период»
Причина смерти Юрия Лужкова: экс-мэр Москвы умер во время операции
В "Роструде" напомнили о первой сокращенной рабочей неделе января
Эксперт объяснил прекращение работы WhatsApp у миллионов пользователей
В Подмосковье задержали вьетнамца с 263 таблетками МДМА
Украинский сайт "Миротворец" прекращает свою работу
Эксперт назвал травмы, которые чаще всего получают во время новогодних каникул
Политолог прокомментировал переговоры «нормандской четверки»
В Москве проходит конференция, посвящённая 20-летию Союзного государства
Большинству россиян нравится зима, но лишь 8% любят ее сильнее других
Экономисты подсчитали, сколько россиян получают "черную" зарплату
ФАС не видит оснований для существенного роста стоимости авиабилетов
В чешской больнице неизвестный открыл огонь: четверо погибли
Словарь Уэбстера назвал главное слово 2019 года
"У него другая природная биомеханика": Зеленский признался, что было сложно говорить с Путиным
В Геленджике впервые проведут большой новогодний карнавал
«Убийцы фигуры»: Диетолог назвала самые вредные продукты новогоднего стола
Самый большой в мире водопад почти полностью высох
WADA заподозрило 66 российских легкоатлетов в применении допинга