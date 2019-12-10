В ЛНДР начались первые российско-лаосские военные учения

СЕГОДНЯ 13:46 2019-12-10T13:46:44+03:00

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Во вторник, 10 декабря, в Лаосе начались первые совместные российско-лаосские военные учения. На строевом плацу военной школы «Бан Пэн» в Лаосской Народно-Демократической Республике состоялось торжественное (ЛНДР) состоялось торжественное открытие первого в истории совместного учения двух армий «Ларос-2019».

В российско-лаосских учениях принимают участие более 500 военнослужащих мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в городе Борзя (Забайкальский край) и Народной Армии Лаоса (НАЛ). В торжественной церемонии открытия приняли участие представители обеих стран. Они пожелали военным успехов и благополучного прохождения всех запланированных мероприятий, передает сайт телеканала «Звезда».

На торжественной церемонии открытия единым строем прошли военнослужащие двух стран, а перед трибунами выстроилась техника, которая будет принимать участие в учениях. Совместные мероприятия пройдут с 10 по 19 декабря, передает сайт news.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU