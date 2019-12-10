Госдума узаконила заморозку накопительной части пенсии до 2022 года

СЕГОДНЯ 16:25 2019-12-10T16:26:38+03:00

Госдума приняла законопроект о продлении заморозки накопительной части пенсий до конца 2022 года. Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

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Во вторник 10 декабря Госдума приняла законопроект о продлении заморозки накопительной части пенсий до конца 2022 года.

Напомним, что накопительная часть пенсии — это деньги, которые копятся на специальном лицевом счете или счете в негосударственном пенсионном фонде. Но в 2014 году накопительные пенсии были впервые заморожены. С тех пор отчисления работодателей в размере 6% от зарплаты направляются на выплаты нынешним пенсионерам.

По оценке правительства, продление заморозки накопительной части пенсий позволит увеличить бюджет ПФР более, чем на 634 млрд рублей, и эти деньги можно будет направить на текущие выплаты страховых пенсий.

Ранее kp.ru подробно рассказывал о проекте новой системы пенсионных накоплений - гарантированном пенсионном плане. Он поможет россиянам самим откладывать деньги на старость. Участие в программе полностью добровольно. Законопроект о ГПП разработан Минфином и Центробанком и проходит обсуждение.

ИСТОЧНИК KP.RU