Госдума узаконила заморозку накопительной части пенсии до 2022 года
Во вторник 10 декабря Госдума приняла законопроект о продлении заморозки накопительной части пенсий до конца 2022 года.
Напомним, что накопительная часть пенсии — это деньги, которые копятся на специальном лицевом счете или счете в негосударственном пенсионном фонде. Но в 2014 году накопительные пенсии были впервые заморожены. С тех пор отчисления работодателей в размере 6% от зарплаты направляются на выплаты нынешним пенсионерам.
По оценке правительства, продление заморозки накопительной части пенсий позволит увеличить бюджет ПФР более, чем на 634 млрд рублей, и эти деньги можно будет направить на текущие выплаты страховых пенсий.
Ранее kp.ru подробно рассказывал о проекте новой системы пенсионных накоплений - гарантированном пенсионном плане. Он поможет россиянам самим откладывать деньги на старость. Участие в программе полностью добровольно. Законопроект о ГПП разработан Минфином и Центробанком и проходит обсуждение.
ИСТОЧНИК KP.RU