Российские журналисты призвали Зеленского снять запрет на посещение Украины

СЕГОДНЯ 14:48 2019-12-10T14:59:10+03:00

Президент незалежной пригласил представителей СМИ из РФ на "экскурсию", но ничего не сказал об обеспечении их безопасности

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Союз журналистов России обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой снять запрет на въезд в страну для представителей СМИ, а также обеспечить их безопасность во время таких поездок.

Сайт kp.ru писал, что ранее глава государства пригласил сотрудников наших масс-медиа "в гости", чтобы посмотреть, как живет Киев своими глазами. При этом политик, похоже, не учел тот факт, что в открытом доступе хранятся призывы к аресту и другим мерам воздействия на россиян.

"Приглашение журналистов из России посетить Украину, сделанное в таком замечательном, по мнению некоторых, остроумном ключе, это одно. Второе - это практика, а практика такова, что на данный момент многие наши коллеги, журналисты России, находятся в так называемых списках "Миротворца", в которых выложены их персональные данные", - прокомментировал ситуацию секретарь Союза Тимур Шафир.

Он напомнил, что многие представители СМИ, не только российские, но и украинские, до сих пор находятся заключении. Также несколько человек были убиты не только в Донбассе, но и непосредственно в столице страны.

"Поэтому приглашение, сделанное на словах, - это замечательно, но приглашение, которое имеет под собой какую-то опору, какой-то реальный базис, должно включать в себя целый ряд действий", - цитирует ТАСС Шафира.

ИСТОЧНИК KP.RU