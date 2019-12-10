Путин выразил соболезнования родным и близким Юрия Лужкова

СЕГОДНЯ 14:55 2019-12-10T15:03:03+03:00

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Президент России Владимир Путин принес глубочайшие соболезнования родным и близким бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.

Глава государства заявил, что политик много сделал для развития столицы в сложные для нее годы. Также россияне всегда будут помнить искреннюю и сердечную поддержку, которую Юрий Михайлович оказывал севастопольцам и моряков-черноморцам.

"Юрий Михайлович Лужков был личностью поистине неординарного масштаба. Ярким и смелым политиком, энергичным и талантливым организатором, открытым и радушным человеком. Настоящим "градоначальником" столицы, которого уважали и которому доверяли москвичи... Мы сохраним добрую память", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Пресс-секретарь президента Дмитрия Песков подтвердил, что соответствующее письмо было направлено родным Лужкова и, в свою очередь, тоже выразил им соболезнования.

"Не один год они (Путин и Лужков - прим.ред.) работали вместе, и президент всегда высоко оценивал вклад Лужкова в развитие не только такого гигантского мегаполиса, как Москва, но в целом в развитие экономики страны, хозяйства. У них были очень тёплые конструктивные отношения", - сказал представитель Кремля.

Сайт kp.ru писал. что Юрия Лужкова не стала в возрасте 83 лет. Он скончался в одной из больниц Мюнхена, где ему должны были сделать операцию на сердце.

На настоящий момент уже известно, что похороны политика пройдут на Новодевичьем кладбище. Его тело доставят в Москву в ближайшие дни.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/748806" frameborder="0"></iframe> Умер Юрий Лужков.Скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Ему было 83 года

ИСТОЧНИК KP.RU