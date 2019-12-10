Кипрейные плантации будут разрабатываться в Вологодской области

СЕГОДНЯ 15:01 2019-12-10T15:01:11+03:00

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Члены инвестиционного совета при губернаторе Вологодской области поддержали бизнес-план и стратегию культивирования кипрея в регионе, проект получит ряд налоговых льгот. «Майский Иван-Чай» планирует создать в Междуреченском районе производственно-сырьевую базу. Над этим компания работает уже два года: определены земли, совместно с Молочной академией имени Верещагина проведено больше 20 экспериментов по выращиванию и культивированию растения в Вологодской области. Губернатор Олег Кувшинников предложил также проработать вопрос о признании кипрея сельскохозяйственной культурой.

Выращенный на Вологодчине иван-чай планируют поставлять больше чем в 30 стран мира. Объём инвестиций проекта составит 634 миллиона рублей. Благодаря новому производству появится возможность трудоустроить 273 человека, 102 из них будут работать сезонно.

«Этот проект продолжит традицию не только Вологодской области, но всей страны. В царской России иван-чай был исконно русским напитком и наряду со сливочным маслом поставлялся во многие страны мира. Я рад, что такая крупная компания – один из лидеров на рынке чая, приняла решение реализовать свой проект на территории Вологодской области», - резюмировал Олег Кувшинников.