Россияне стали планировать отдых как минимум за месяц

СЕГОДНЯ 15:52 2019-12-10T15:52:53+03:00

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Россияне стали планировать свой отпуск заранее, бронируя жилье минимум да месяц до даты отдыха. Подобная предусмотрительность появилась у путешественников не так давно и в основном она распространена среди молодежи и старшего поколения.

Чаще всего за месяц выбирают жилье в Токио, Лиссабоне, Сингапуре, Будве и Риме. А новогодние туры бронируют за полгода вперед. Что касается мест в морских и речных круизах, то их выкупают порой даже за год.

Такие данные отражены в исследовании сервиса бронирования Booking.com.

На долю тех, кто за месяц знает, как проведет свой отпуск, приходится 44%. За несколько недель до отпуска резервировать номера начинают 33% респондентов, а менее четверти (15%) выбирают апартаменты за неделю. Есть совсем отчаянные путешественники, которые решают вопросы за сутки (5%) или в день заезда (2%).

- Самостоятельно обычно сильно заранее россияне бронируют Вену, Прагу, Париж и Рим. Не стоит забывать и про внутренние направления — Крым, Краснодарский край, — объяснил «Известиям» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

Кстати, бронирование на летний сезон заканчивается в апреле, на зимние каникулы — в сентябре.

- Многие поняли, что существует большая экономия от раннего бронирования. Клиент получает хорошие скидки, если выкупает тур заранее. Однако многие всё равно еще ждут, пока будет переизбыток предложений, и выкупают горящие путевки ближе к дате, чтобы максимально сэкономить, — сказал вице-президент РСТ.

Ранее в Ассоциации туроператоров России отметили, что спрос на праздничные путешествия растет, а цены даже снизились.

ИСТОЧНИК KP.RU