2019-12-10T16:26:23+03:00
Общество

Медведев выразил соболезнования семье Юрия Лужкова

Пресс-секретарь российского премьер-министра признал, что у Медведева и Лужкова «были не самые простые отношения»
Юлия САЛЬНИКОВА
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Юрий Лужков умер в клинике МюнхенаЮрий Лужков умер в клинике МюнхенаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Российский премьер-министр Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи со смертью бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Слова сочувствия родным и близким от лица премьера передал семье Лужкова пресс-секретарь Дмитрия Медведева, Олег Осипов:

- Дмитрий Медведев выражает соболезнования родным и близким Юрия Лужкова. Очевидно, что у Дмитрия Медведева и Юрия Лужкова были не самые простые отношения, - приводит его слова ТАСС.

Осипов при этом напомнил, что Юрий Лужков возглавлял столицу в «самый сложный для города период».

Экс-мер скончался в Мюнхене во время операции утром 10 декабря. Пока точных данных о том, была эта операция на сердце или, как пишет ряд СМИ, Лужков прилетел в клинику на плановые процедуры, не являющиеся операцией, нет.

Похоронят Юрия Лужкова на Новодевичьем кладбище.

Умер Лужков - экс-мэр Москвы.Умер Юрий Лужков. Все помнят его как успешного мэра Москвы, улыбчивого «человека в кепке». Но мало кто знает, что свой путь он начинал с работы дворником…

ИСТОЧНИК KP.RU

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