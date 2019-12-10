Медведев выразил соболезнования семье Юрия Лужкова
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи со смертью бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Слова сочувствия родным и близким от лица премьера передал семье Лужкова пресс-секретарь Дмитрия Медведева, Олег Осипов:
- Дмитрий Медведев выражает соболезнования родным и близким Юрия Лужкова. Очевидно, что у Дмитрия Медведева и Юрия Лужкова были не самые простые отношения, - приводит его слова ТАСС.
Осипов при этом напомнил, что Юрий Лужков возглавлял столицу в «самый сложный для города период».
Экс-мер скончался в Мюнхене во время операции утром 10 декабря. Пока точных данных о том, была эта операция на сердце или, как пишет ряд СМИ, Лужков прилетел в клинику на плановые процедуры, не являющиеся операцией, нет.
Похоронят Юрия Лужкова на Новодевичьем кладбище.
Умер Лужков - экс-мэр Москвы.Умер Юрий Лужков. Все помнят его как успешного мэра Москвы, улыбчивого «человека в кепке». Но мало кто знает, что свой путь он начинал с работы дворником…
ИСТОЧНИК KP.RU