2019-12-10T17:00:28+03:00
Общество

Отпевание Лужкова в храме Христа Спасителя совершит патриарх Кирилл

Патриарх напомнил, что этот храм «занимает особое место среди заслуг» бывшего мэра Москвы
Юлия САЛЬНИКОВА
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Лужкову было 83 годаЛужкову было 83 годаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Патриарх Кирилл 11 декабря совершит отпевание бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Об этом «Интерфаксу» рассказал глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Место, где пройдет служба, выбрано не случайно. Отпевание совершат в храме Христа Спасителя. Этот храм был разрушен в Советские годы. По инициативе Лужкова началось восстановление церкви, зданию удалось вернуть былой вид всего за пять лет. В РПЦ назвали восстановление храма одной из главных заслуг Лужкова.

Отпевание начнется в 11.00.

Бывший мэр Москвы скончался в мюнхенской клинике утром 10 декабря, не приходя в сознание во время медицинского вмешательства. Ему было 83 года. Близкие его приняли решение, что Лужков будет захоронен на Новодевичьем кладбище, в администрации города добро на это дали.

Умер Лужков - экс-мэр Москвы.Умер Юрий Лужков. Все помнят его как успешного мэра Москвы, улыбчивого «человека в кепке». Но мало кто знает, что свой путь он начинал с работы дворником…

ИСТОЧНИК KP.RU

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