Президент поддерживает предложение наказывать чиновников за оскорбления граждан

СЕГОДНЯ 18:35 2019-12-10T18:35:26+03:00

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Владимир Путин поддержал идею наказывать чиновников, которые позволяют себе оскорблять граждан. Глава государства отметил, что данная мера могла бы существовать, но ее нужно обсудить с экспертами.

-Я согласен, надо продумать детали, посоветоваться с такими экспертами, как (адвокат) Генри Резник, - сказал Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Президент напомнил, что если человек, которые работает в органах власти, позволяет себе хамить, то ему не место на подобной работе.

- Я с этим полностью согласен. А как это отрегулировать в нормативной базе, давайте подумаем, - цитирует ТАСС слова главы государства.

Мерой наказания за оскорбление может стать даже увольнение.

К теме оскорбления обратились не случайно. Недавно начальница молодежной политики Соснового Бора Ленобласти Александра Позднякова пыталась призвать подростков перестать "сидеть" в гаджетах и усердно трудится. До сердец подрастающего поколения удалось достучаться только матом, теперь слова чиновницы гуляют по сети, а ей грозят неприятности.

А ранее лишилась должности директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, которая на своей встрече заявила, что молодых матерей "никто рожать не просил", поэтому "никто им ничего не должен".

ИСТОЧНИК KP.RU