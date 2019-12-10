2019-12-10T18:35:26+03:00
Политика

Президент поддерживает предложение наказывать чиновников за оскорбления граждан

Глава государства отметил, что «надо продумать детали»
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Владимир Путин поддерживает идею наказывать чиновников, которые оскарбляеют народВладимир Путин поддерживает идею наказывать чиновников, которые оскарбляеют народФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Владимир Путин поддержал идею наказывать чиновников, которые позволяют себе оскорблять граждан. Глава государства отметил, что данная мера могла бы существовать, но ее нужно обсудить с экспертами.

-Я согласен, надо продумать детали, посоветоваться с такими экспертами, как (адвокат) Генри Резник, - сказал Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Президент напомнил, что если человек, которые работает в органах власти, позволяет себе хамить, то ему не место на подобной работе.

- Я с этим полностью согласен. А как это отрегулировать в нормативной базе, давайте подумаем, - цитирует ТАСС слова главы государства.

Мерой наказания за оскорбление может стать даже увольнение.

К теме оскорбления обратились не случайно. Недавно начальница молодежной политики Соснового Бора Ленобласти Александра Позднякова пыталась призвать подростков перестать "сидеть" в гаджетах и усердно трудится. До сердец подрастающего поколения удалось достучаться только матом, теперь слова чиновницы гуляют по сети, а ей грозят неприятности.

А ранее лишилась должности директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, которая на своей встрече заявила, что молодых матерей "никто рожать не просил", поэтому "никто им ничего не должен".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
От саммита «сдали нервы»: Зеленский во время переговоров «сорвался» на Лаврова
Путин прокомментировал приговоры «за брошенный стаканчик»
В Кремле не считают, что газовый спор с Украиной был урегулирован
В Европарламенте объяснили, зачем его депутат назвал Грету Туберг «агентом России»
Против Порошенко на Украине возбудили дело о госизмене при подписании «минских соглашений»
Путин рассказал, что добровольцы нашли место захоронения его брата
В Госдуме оценили слова о «газовой войне» премьер-министра Украины
«Они бы и ножами, и глазками»: Захарова ответила Зеленскому на «приглашение» для российских журналистов
Путин признался, что Беслан для него – личная боль на всю жизнь
Отпевание Лужкова в храме Христа Спасителя совершит патриарх Кирилл
Приговор педофилам и чиновникам сможет вновь выносить суд присяжных
«Наша гордость»: Губернатор Дмитрий Артюхов рассказал о ямальцах - победителях конкурса «Доброволец России»
Минобороны ужесточит правила работы с гостайной