Путин заверил, что в России не будут импортозамещать лекарства любой ценой

СЕГОДНЯ 19:10 2019-12-10T19:13:01+03:00

На заседании Совета СПЧ президент призвал производить в стране лекарства, но при этом не отказываться от импорта медикаментов

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В России не будут отказываться от импортных лекарств. О этом на заседании Совета при президенте РФ по правам человека заявил Владимир Путин. Он объяснил – у властей нет задачи отказаться от ввоза в страну лекарств, аналоги которых не производят в России. При этом президент подчеркнул, что и в этом вопросе Россия должна стараться быть независимой, производить лекарства как широко востребованные, так и серьезные препараты, которые могут быть востребованы даже в других странах.

- Не думайте, что кто-то ориентируется на то, чтобы закрыть импорт только для того, чтобы дать кому-то здесь наживаться на этом, нет, - приводит слова президента ТАСС. - Здесь дело не в том, что мы любой ценой хотим импортозаместить, мы должны понимать, что мы должны быть независимыми.

Владимир Путин считает, что проблема с импортозамещением в фармацевтической сфере достаточно сложная. Есть те, кто намеренно продвигает на рынке препараты иностранного производства, хотя они могут по качеству не отличаться или даже уступать российским аналогам. Делается это, по мнению главы государства, не бескорыстно.

В 2019 году на закупку импортных лекарств для детей выделено 26 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU