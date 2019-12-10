2019-12-10T20:10:29+03:00
Общество

Путин поручил создать в России реестр массовых захоронений жертв политических репрессий

В Госдуме подготовят предложения по нормативной базе
Юлия САЛЬНИКОВА
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Президент принял участие в заседании СПЧПрезидент принял участие в заседании СПЧФото: REUTERS
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По поручению президента Владимира Путина в Госдуме подготовят предложения для внесения поправок в законодательство о жертвах политических репрессий. О местах захоронений говорили 10 декабря на заседании Совета СПЧ. Протоирей, настоятель храма Святых новомучеников и исповедников российских в Бутове Кирилл Коляда обратился к президенту с предложением ввести четкое определение «места массового захоронения». Отсутствие такого понятия в законодательстве, по его мнению, приводит к тому, что не ясно, как защищать и обустраивать такие места, а также, какое ведомство курирует вопрос.

В пример Коляда привел случай в Перми, когда добровольцы пытались обустроить место массового захоронения, а в лесном хозяйстве обвинили поисковиков в незаконной вырубке лесов – дело закончилось в суде.

Президент пообещал обратиться в Госдуму с просьбой разработать поправки в законодательство. Владимир Путин также поддержал предложение протоиерея о создании реестра мест массовых захоронений жертв политических репрессий, а также музея на территории Бутовского полигона музея.

- Что касается музея, его создания, я попрошу мэра Москвы, чтобы он поддержал, я думаю, это не сложно сделать,- приводит слова президента ТАСС.

На заседании СПЧ Владимир Путин назвал работу поисковиков благородным занятием и рассказал, как добровольцы нашли место захоронения его брата.

Владимир Путин на встрече с уполномоченными по правам человека в России.Владимир Путин на встрече с уполномоченными по правам человека в России

ИСТОЧНИК KP.RU

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