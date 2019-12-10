2019-12-10T22:03:35+03:00
Политика

Трамп назвал смехотворным обвинительное заключение Конгресса США в деле по импичменту

Демократы из Палаты представителей Конгресса считают, что Трамп оказывал давление на Украину с целью вмешательства в американские выборы
Юлия САЛЬНИКОВА
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Трамп считает обвинения "охотой на ведьм"Трамп считает обвинения "охотой на ведьм"Фото: REUTERS
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Демократы в Палате представителей Конгресса США вынесли обвинительный приговор Трампу в делу об импичменте. Дональда Трампа обвиняют по двум статьям – злоупотребление властью и препятствие конгрессу. Американский президент отреагировал на обвинительное заключение, назвав решение демократов смехотворным:

- Надлер только что сказал, что я «заставлял Украину вмешиваться в наши выборы 2020 года», - написал Трамп в твиттер. - Смешно, и он знает, что это неправда. И президент, и министр иностранных дел Украины много раз говорили, что там не было давления». Надлер и Демс знают об этом, но отказываются признать.

Трамп в очередной раз написал, что происходящее в Конгрессе – не что иное, как охота на ведьм. Он считает, что привлечь к ответственности президента, сделавшего американскую экономику самой «сильной за всю историю США – политическое преступление».

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришам заявила, что "президент рассмотрит эти ложные обвинения в Сенате". Она уверена, что Трамп будет оправдан, сообщает Reuters.

ИСТОЧНИК KP.RU

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