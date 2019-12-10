Глава «Нафтогаза» заявил о наличии у «Газпрома» нестандартных козырей

СЕГОДНЯ 22:17 2019-12-10T22:20:07+03:00

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В «Натогазе» считают, что у «Газпрома» есть «нестандартные козыри» для переговоров по газу. Об этом написал глава украинской компании Андрей Коболев в фейсбуке. Представители «Нафтогаза» были в числе делегатов от Украины на саммите «нормандской четверки» в Париже 9 декабря.

После официальной части состоялись двухсторонние переговоры между президентами России и Украины. В числе вопросов, которые обсудили лидеры, был газовый контракт. Договор на поставку и транзит газа истекает в конце 2019 года. Стороны не смогли договориться об условиях сделки, отказываться от требований, предъявляемых «Нафтогазом» к «Газпрому» в Стокгольмском суде, в украинской компании не планируют.

- У наших оппонентов еще несколько нестандартных «козырей». Поэтому праздновать победу точно рано, - написал Коболев в соцсетях.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на переговорах в Париже удалось решить вопрос с транзитом газа.

ИСТОЧНИК KP.RU