Силуанов озвучил сроки решения суда по долгу Украины перед Россией
Министр финансов подчеркнул, что российская сторона надеется на объективность Верховного суда
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Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, что в середине 2020 года может быть вынесено решение британского Верховного суда по делу о суверенном долге Украины перед Россией.
- По нашим оценкам, решение может быть вынесено в следующем году, ближе к середине следующего года, - отметил глава ведомства.
Также Силуанов подчеркнул, что российская сторона надеется на объективность Верховного суда.
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ИСТОЧНИК KP.RU