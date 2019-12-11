Силуанов озвучил сроки решения суда по долгу Украины перед Россией

СЕГОДНЯ 00:16 2019-12-11T00:16:45+03:00

Министр финансов подчеркнул, что российская сторона надеется на объективность Верховного суда

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Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, что в середине 2020 года может быть вынесено решение британского Верховного суда по делу о суверенном долге Украины перед Россией.

- По нашим оценкам, решение может быть вынесено в следующем году, ближе к середине следующего года, - отметил глава ведомства.

Также Силуанов подчеркнул, что российская сторона надеется на объективность Верховного суда.

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ИСТОЧНИК KP.RU