2019-12-11T06:04:24+03:00
Общество

Эксперты заявили о необходимости расширения способов идентификации электронных кошельков в России

В стране каждый четвертый пользователь онлайн-сервисов пользуется "кошельком", однако Федеральный закон вводит строгие ограничения на привычные способы его пополнения
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Эксперты заявили о необходимости расширения способов идентификации электронных кошельков в РоссииЭксперты заявили о необходимости расширения способов идентификации электронных кошельков в РоссииФото: Анастасия ОСИПОВА
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Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов (Яндекс.Денег, Qiwi, WebMoney и РНКО «Единая касса») заявили о необходимости расширения методов идентификации электронных кошельков в России.

В нашей стране каждый четвертый потребитель денежных онлайн-сервисов пользуется электронным кошельком. Его плюс заключается в быстром входе в само приложение: пользователю лишь необходимо указать адрес электронной почты и номер телефона. Позже клиент получит инструмент с ограниченными функциями: по закону, его нельзя использовать для переводов другим людям, вывода денег и платежей иностранным организациям.

Но пользователь может применить его для оплаты услуг ЖКХ, сотовых операторов, интернет-магазинов. По мнению экспертов, простота регистрации кошелька сделала его важным социальным инструментом в нашей стране.

Более того, в текущем году РФ заняла третье место по уровню проникновения финансово-технических услуг. Россия по этому показателю обогнала Швецию, Сингапур и Великобританию.

По данным экспертов,100 млн человек в России имеют электронные кошельки, и больше половины пользователей рунета регулярно рассчитываются с их помощью.

Однако недавно Федеральный закон ввел запрет на снятие денег даже в пределах допустимых ранее 5000 рублей. Также вводятся ограничения на привычные способы пополнения неперсонифицированных кошельков, в частности наличными. Это вводит в заблуждение как самих пользователей, так и операторов электронных денег.

По словам экспертов, последствия ужесточения закона могут быть неблагоприятными и скажутся как на людях, так и на бизнесе. Может вырасти доля наличных платежей, что, в свою очередь, станет искушением для недобросовестных предпринимателей.

В данном случае эксперты Ассоциации предлагают расширить возможности идентификации кошельков, заметно упростив процедуры идентификации без ущерба для их качества:

2. Предалагется узаконить проведение упрощенной идентификации граждан РФ по паспорту и водительскому удостоверению, которое у многих чаще под рукой, чем ИНН, СНИЛС или ОМС.

3. Разрешить владельцам электронных кошельков проходить идентификацию через Единую биометрическую систему. Сейчас такая возможность есть только у клиентов банков для открытия счета или получения кредита.

4. Разрешить проходить упрощенную идентификацию нерезидентам, чтобы они могли платить безналично и прозрачно.

Принятие этих мер, по мнению экспертов, сделают финансовые услуги в России более доступными для населения и простимулируют дальнейший рост прозрачного безналичного денежного оборота.

ИСТОЧНИК KP.RU

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