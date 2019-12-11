"Тропический сад и вид на Карибское море": На Ямайке продают виллу создателя Джеймса Бонда
Британские СМИ пишут, что на торги выставили виллу автора легендарных романов о Джеймсе Бонде Яна Флеминга, которую писатель купил в 1946 году.
Lом расположен на вершине скалы, и с нее открывается потрясающий вид на Карибское мореФото: Twitter.com
Стоимость поместья писателя – 4,75 миллиона долларовФото: Twitter.com
Сообщается, что дом расположен на вершине скалы, и с нее открывается потрясающий вид на Карибское море и тропические сады. Стоимость поместья – 4,75 миллиона долларов.
В этом месте легендарный британский писатель написал свой первый роман о Джеймсе БондеФото: Twitter.com
Сообщается, что именно в этом месте легендарный британский писатель написал свой первый роман о Джеймсе Бонде – "Казино Рояль", который был опубликован в 1952 году.
Комплекс состоит из главного двухэтажного дома, гостевых коттеджей, тропического садfФото: Twitter.com
Комплекс состоит из главного двухэтажного дома, гостевых коттеджей, тропического сада, а также патио с выходом в лагуну. Сейчас в поместье располагается отель, пишет Daily Mail.
Ранее сайт kp.ru писали о том, что актер Брюс Уиллис продал шикарное поместье за 5,5 млн долларов. "Орешек" планировал выручить за имение не менее 15 млн долларов, но пришлось сбросить цену.
ИСТОЧНИК KP.RU