СЕГОДНЯ 06:10 2019-12-11T06:40:32+03:00

"Тропический сад и вид на Карибское море": На Ямайке продают виллу создателя Джеймса Бонда Фото: Twitter.com

Изменить размер текста: A A

Британские СМИ пишут, что на торги выставили виллу автора легендарных романов о Джеймсе Бонде Яна Флеминга, которую писатель купил в 1946 году.

Lом расположен на вершине скалы, и с нее открывается потрясающий вид на Карибское мореФото: Twitter.com

Стоимость поместья писателя – 4,75 миллиона долларовФото: Twitter.com

Сообщается, что дом расположен на вершине скалы, и с нее открывается потрясающий вид на Карибское море и тропические сады. Стоимость поместья – 4,75 миллиона долларов.

В этом месте легендарный британский писатель написал свой первый роман о Джеймсе БондеФото: Twitter.com

Сообщается, что именно в этом месте легендарный британский писатель написал свой первый роман о Джеймсе Бонде – "Казино Рояль", который был опубликован в 1952 году.

Комплекс состоит из главного двухэтажного дома, гостевых коттеджей, тропического садfФото: Twitter.com

Комплекс состоит из главного двухэтажного дома, гостевых коттеджей, тропического сада, а также патио с выходом в лагуну. Сейчас в поместье располагается отель, пишет Daily Mail.

Ранее сайт kp.ru писали о том, что актер Брюс Уиллис продал шикарное поместье за 5,5 млн долларов. "Орешек" планировал выручить за имение не менее 15 млн долларов, но пришлось сбросить цену.

ИСТОЧНИК KP.RU