2019-12-11T06:50:50+03:00
В мире

В Раду внесли законопроект об особом статусе Донбасса

Полный текст документа пока не опубликован, но речь идет о продлении уже действующего закона
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Раду внесли законопроект об особом статусе ДонбассаВ Раду внесли законопроект об особом статусе ДонбассаФото: REUTERS
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Глава партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа", Давид Арахамия, и его заместитель Александр Корниенко зарегистрировали законопроект с поправками к уже действующему закону об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Пока полный текст документа не опубликован. Об особом статусе Донбасса шла речь на состоявшемся саммите "нормандской четверки" в Париже.

При этом Зеленский заявил, закон об особом статусе Донбасса будет продлен на год. В коммюнике по итогам прошедшего саммита сказано, что Украина согласна на постоянный особый статус для Донбасса, пишет "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в офисе Владимира Зеленского видят в контактах с президентом РФ Владимиром Путиным надежду на мир в Донбассе. Глава офиса лидера Незалежной заявил, что звонил руководству администрации президента РФ несколько раз, но разговор не состоялся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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