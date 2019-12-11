В Раду внесли законопроект об особом статусе Донбасса

СЕГОДНЯ 06:46 2019-12-11T06:50:50+03:00

Полный текст документа пока не опубликован, но речь идет о продлении уже действующего закона

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Глава партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа", Давид Арахамия, и его заместитель Александр Корниенко зарегистрировали законопроект с поправками к уже действующему закону об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Пока полный текст документа не опубликован. Об особом статусе Донбасса шла речь на состоявшемся саммите "нормандской четверки" в Париже.

При этом Зеленский заявил, закон об особом статусе Донбасса будет продлен на год. В коммюнике по итогам прошедшего саммита сказано, что Украина согласна на постоянный особый статус для Донбасса, пишет "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в офисе Владимира Зеленского видят в контактах с президентом РФ Владимиром Путиным надежду на мир в Донбассе. Глава офиса лидера Незалежной заявил, что звонил руководству администрации президента РФ несколько раз, но разговор не состоялся.

ИСТОЧНИК KP.RU