2019-12-11T08:42:25+03:00
Спорт

Российские боксеры отказались ехать на Олимпийские игры без флага

Спортсмены намерены через суд добиваться права выступать под триколором
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев. Фото предоставлено Федерацией бокса РоссииГенеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев. Фото предоставлено Федерацией бокса России
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Национальная сборная России по боксу отказалась ехать на Олимпийские игры-2020 в Токио без национального флага. Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации бокса РФ Умар Кремлев.

Он подчеркнул, что спортсмены просят руководство через суд добиться права выступать под триколором. Пока что в планах посмотреть, какие шаги предпримет РУСАДА и Олимпийский комитет России, но сама Федерация также проанализирует возможность оспаривания решения.

"Все спортсмены просят об этом. Для нас самое главное, чтобы наши боксеры выступали под флагом России и звучал наш гимн. Без этого нет смысла в участии", - цитирует РИА Новости Кремлева.

Что касается проведения чемпионата Европы по боксу 2021 года в Челябинске и Кубка мира в 2020 году, то, по мнению генсека Федерации, стоит заключить соглашение с WADA, чтобы соревнования все же прошли у нас в стране. Кремлев добавил, что Россия всегда проводит турниры на самом высоком уровне, и такую планку мало кто выдержит.

"А эти сделанные 9 декабря заявления – это не проблема России, а проблема всего мирового спорта. Нужно обвинять кого-то конкретно, либо конкретную федерацию. А при чем тут страна?" – подытожил генсек.

Сайт kp.ru писал, что исполком Всемирного антидопингового агентства решил отстранить Россию от всех крупных международных соревнований на четыре года. Наша страна еще может оспорить вердикт в Спортивном арбитражном суде.

Глава РУСАДА о возможности изменить решение WADA.

ИСТОЧНИК KP.RU

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