Российские боксеры отказались ехать на Олимпийские игры без флага
Национальная сборная России по боксу отказалась ехать на Олимпийские игры-2020 в Токио без национального флага. Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации бокса РФ Умар Кремлев.
Он подчеркнул, что спортсмены просят руководство через суд добиться права выступать под триколором. Пока что в планах посмотреть, какие шаги предпримет РУСАДА и Олимпийский комитет России, но сама Федерация также проанализирует возможность оспаривания решения.
"Все спортсмены просят об этом. Для нас самое главное, чтобы наши боксеры выступали под флагом России и звучал наш гимн. Без этого нет смысла в участии", - цитирует РИА Новости Кремлева.
Что касается проведения чемпионата Европы по боксу 2021 года в Челябинске и Кубка мира в 2020 году, то, по мнению генсека Федерации, стоит заключить соглашение с WADA, чтобы соревнования все же прошли у нас в стране. Кремлев добавил, что Россия всегда проводит турниры на самом высоком уровне, и такую планку мало кто выдержит.
"А эти сделанные 9 декабря заявления – это не проблема России, а проблема всего мирового спорта. Нужно обвинять кого-то конкретно, либо конкретную федерацию. А при чем тут страна?" – подытожил генсек.
Сайт kp.ru писал, что исполком Всемирного антидопингового агентства решил отстранить Россию от всех крупных международных соревнований на четыре года. Наша страна еще может оспорить вердикт в Спортивном арбитражном суде.
Глава РУСАДА о возможности изменить решение WADA.
ИСТОЧНИК KP.RU