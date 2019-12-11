2019-12-11T08:29:11+03:00
Общество

Продукты с растительными жирами могут получить новые названия

На их этикетках появятся наименования «крем», «соус», «коктейль» или «напиток»
Елена АКИМОВА
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Молокосодержащая продукция получит новые названияМолокосодержащая продукция получит новые названияФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Молокосодержащие продукты с растительными жирами могут получить новые названия. Сразу в нескольких ведомствах озадачились вопросом их переименования. Если новые правила будут приняты, то сметаной, йогуртом или молоком подобные товары называться не смогут, зато на упаковках разместят «крем», «паста», «соус», «коктейль» или «напиток» — в зависимости от консистенции.

Об этом «Известиям» рассказали в техническом комитете при Росстандарте. У нововведения важная функция – это позволит покупателям легко отличать, где натуральная продукция, а где нет.

Минсельхозе подтвердили, что этот вопрос обсуждается. Однако принимать такую инициативу можно только на уровне Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Сейчас молокосодержащая продукция входит в категорию молочных продуктов и натуральные жиры могут быть заменены растительными компонентами на 50%. В составе бывают пальмовое, кокосовое или другое масло. На этикетках указано, что это молокосодержащая продукция с ЗМЖ (заменителем молочного жира), но потребители не всегда читают состав приобретаемого товара.

С 1 июля 2019 года для удобства покупателей в магазинах ввели товарное разделение, но это лишь полумеры. Эксперты советуют придумать для такой продукции совершенно новые названия, чтобы окончательно развеять все сомнения потребителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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