2019-12-11T09:27:39+03:00
Политика

"Мисс Львов" затравили за празднование дня рождения в Москве

Наталья Болюх соврала подписчикам и журналистам, что отправится в Нидерланды [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
"Мисс Львов 2018" Наталья Болюх"Мисс Львов 2018" Наталья БолюхФото: Instagram.com
Изменить размер текста:

Обладательница титула "Мисс Львов 2018" Наталья Болюх попала в скандал после того, как тайком отпраздновала день рождения в российской столице.

На всех своих фотографиях в Instagram девушка отмечала в геолокациях Амстердам и журналистам сказала, что отправилась в Нидерланды. Однако друг 24-летней модели, похоже, не знал о ее плане, и выложил множество видео с ней из Москвы в социальных сетях, передает украинское издание "Сегодня".

topnataliatopnatalia
Наталья объяснилась перед украинцами в соцсетях
534 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Многих возмутила не только сама поездка Натальи, но и обман. "Мисс Львов" вскоре удалила все фотографии с празднования дня рождения и решила объяснится у себя в Facebook. По словам Болюх, она делала все, чтобы быть достойной титулов и всегда придерживалась позиции единой Украины, "нераздельной от Крыма до Киева", но, как и у большинства соотечественников, у нее есть друзья в России.

topnataliatopnatalia
"Мисс Львов" затравили за поездку в Москву и ложь
1070 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

"Все хотят мира для наших государств. Я ценю и берегу эту дружбу... Я верю, что мы сможем вернуть мир в наши дома, объединившись по обе стороны границы", – написала "Мисс Львов 2018" на своей странице.

Многие в комментариях поддержали девушку.

Сайт kp.ru писал, что несколькими месяцами ранее "Мисс Украина 2019" Маргарита Паша также попала в скандал. Девушка отказалась говорить на украинском. В результате ее выступление убрали из эфира, а в соцсетях началась травля.

«Мисс Львов» тайно отправилась в Москву.Украинская пресса устроила Наталье Болюх настоящую травлю за то, что она поехала отмечать свой день рождения в российскую столицу, а не в Амстердам

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
К новой жизни в стиральной машине: китайские нелегалы попытались проникнуть в Штаты, спрятавшись в технике
Лавров не исключил, что российских дипломатов обвинят в приеме допинга
Эксперты заявили о необходимости расширения способов идентификации электронных кошельков в России
Чижов считает, что Россию и ЕС ждет "новое начало" в отношениях
Только 1% выпускников готовы к ЕГЭ, а большая половина претендует на тройку
Минтруд: госслужащим нельзя принимать подарки даже от подчиненных-друзей
Продукты с растительными жирами могут получить новые названия
Российские боксеры отказались ехать на Олимпийские игры без флага
Президент Бразилии назвал 16-летнюю Грету Тунберг отродьем
В России начались рейды из-за новогодних лесорубов
Названы города России, в которых комфортно и недорого жить
Заключенных мотивируют написать примирительное письмо жертве
Россияне назвали минимальный размер справедливой зарплаты