"Мисс Львов" затравили за празднование дня рождения в Москве

СЕГОДНЯ 09:21 2019-12-11T09:27:39+03:00

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Обладательница титула "Мисс Львов 2018" Наталья Болюх попала в скандал после того, как тайком отпраздновала день рождения в российской столице.

На всех своих фотографиях в Instagram девушка отмечала в геолокациях Амстердам и журналистам сказала, что отправилась в Нидерланды. Однако друг 24-летней модели, похоже, не знал о ее плане, и выложил множество видео с ней из Москвы в социальных сетях, передает украинское издание "Сегодня".

topnatalia Наталья объяснилась перед украинцами в соцсетях

Многих возмутила не только сама поездка Натальи, но и обман. "Мисс Львов" вскоре удалила все фотографии с празднования дня рождения и решила объяснится у себя в Facebook. По словам Болюх, она делала все, чтобы быть достойной титулов и всегда придерживалась позиции единой Украины, "нераздельной от Крыма до Киева", но, как и у большинства соотечественников, у нее есть друзья в России.

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"Все хотят мира для наших государств. Я ценю и берегу эту дружбу... Я верю, что мы сможем вернуть мир в наши дома, объединившись по обе стороны границы", – написала "Мисс Львов 2018" на своей странице.

Многие в комментариях поддержали девушку.

Сайт kp.ru писал, что несколькими месяцами ранее "Мисс Украина 2019" Маргарита Паша также попала в скандал. Девушка отказалась говорить на украинском. В результате ее выступление убрали из эфира, а в соцсетях началась травля.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/748998" frameborder="0"></iframe> «Мисс Львов» тайно отправилась в Москву.Украинская пресса устроила Наталье Болюх настоящую травлю за то, что она поехала отмечать свой день рождения в российскую столицу, а не в Амстердам

ИСТОЧНИК KP.RU