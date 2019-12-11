Лавров не исключил, что российских дипломатов обвинят в приеме допинга

СЕГОДНЯ 10:07 2019-12-11T10:07:08+03:00

Американские журналисты и политики обозлились на главу МИД за то, что он встретился с президентом США без прессы

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Американские политики и журналисты обрушились с критикой на министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова за то, что он встретился с президентом США Дональдом Трампом в закрытом от прессы формате.

Глава комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф назвал ситуацию успехом "российской пропаганды". Лавров же напомнил, что такие контакты являются элементарными для всех стран.

"Я не исключаю, что очень скоро он... наших дипломатов вслед за спортсменами обвинит в том, что мы допинг принимаем, и потребует нас привлечь к уголовному наказанию. Абсурдность этой позиции господина Шиффа для меня абсолютна очевидна. Как, я убежден, и для любого здравомыслящего человека", - цитирует ТАСС главу МИД.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/748991" frameborder="0"></iframe> Лавров прокомментировал встречу с Трампом.

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ИСТОЧНИК KP.RU