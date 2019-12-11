2019-12-11T10:07:08+03:00
Политика

Лавров не исключил, что российских дипломатов обвинят в приеме допинга

Американские журналисты и политики обозлились на главу МИД за то, что он встретился с президентом США без прессы
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Американские политики и журналисты обрушились с критикой на министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова за то, что он встретился с президентом США Дональдом Трампом в закрытом от прессы формате.

Глава комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф назвал ситуацию успехом "российской пропаганды". Лавров же напомнил, что такие контакты являются элементарными для всех стран.

"Я не исключаю, что очень скоро он... наших дипломатов вслед за спортсменами обвинит в том, что мы допинг принимаем, и потребует нас привлечь к уголовному наказанию. Абсурдность этой позиции господина Шиффа для меня абсолютна очевидна. Как, я убежден, и для любого здравомыслящего человека", - цитирует ТАСС главу МИД.

Лавров прокомментировал встречу с Трампом.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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