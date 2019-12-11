К новой жизни в стиральной машине: китайские нелегалы попытались проникнуть в Штаты, спрятавшись в технике

СЕГОДНЯ 10:15 2019-12-11T10:15:58+03:00

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Одиннадцать нелегальных мигрантов были задержаны американской Службой таможенного и пограничного контроля в среду 11 декабря. Особый интерес у таможенников вызвали методы конспирации нарушителей: во время обыска грузовика на посту у Сан-Диего, на границе с Мексикой, обнаружилось, что люди прятались в различных предметах мебели: в сундуке, комоде и - самое удивительное - внутри стиральной машины. Директор ведомства по полевым операциям в Сан-Диего Пит Флорес сообщил телеканалу CNN, что никто из мигрантов не получил серьезных травм, все нарушители были задержаны до выяснения всех подробностей.

В пограничной службе еще раз заявили, что не стоит так рисковать здоровьем и жизнью, пытаясь незаконно въехать в США. Фото: Служба пограничного и таможенного контроля США

Также был арестован и водитель грузовика - сорокадвухлетний гражданин США. "Служба таможенного и пограничного контроля в очередной раз подчеркивает опасность контрабанды людей", - заявил Флорес, - "Люди, которых перевозят контрабандисты, подвергаются нечеловеческому обращению, которое может иметь даже смертельные последствия".

Ранее kp.ru рассказывал о ЧП на границе США и Мексики - американский пограничник ранил из огнестрельного оружия гражданина России, который, по данным Погранично-таможенной службы США, пытался незаконно пересечь границу.

ИСТОЧНИК KP.RU