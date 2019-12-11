Россияне смогут обращаться к врачам без полиса ОМС

СЕГОДНЯ 10:37 2019-12-11T10:37:36+03:00

Наличие страхования будет проверяться в режиме-онлайн по паспорту

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Россияне получат возможность обращаться в поликлиники и больницы по паспорту, не предъявляя полис обязательного медицинского страхования. Специальный сервис разрабатывают специалисты Федерального фонда ОМС и территориального подразделения Московской области.

В будущем, чтобы записаться к врачу, нужно будет показать паспорт в регистратуре медицинской организации. Сотрудник в режиме реально времени проверит статус страхования с помощью компьютера. Однако техническая часть этого плана все еще находится на этапе реализации, сообщил заместитель главы управления информационно-аналитических технологий Федерального ФОМС Виктор Журавлёв.

Он добавил, что сервис будет внедряться на добровольной основе.

"это не обязательная история. Если территориальный фонд субъекта готов провести масштабную работу с целью обеспечения этой возможностью своих медицинских организаций, то всё "взлетит", - цитирует телеканал RT замглавы управления.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU