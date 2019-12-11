2019-12-11T11:24:00+03:00
Общество

Похороны Юрия Лужкова пройдут 12 декабря 2019 года

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков будет похоронен на Новодевичьем кладбище
Ася КУЗНЕЦОВА
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Юрий Михайлович Лужков скончался 10 декабря в МюнхенеЮрий Михайлович Лужков скончался 10 декабря в МюнхенеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова похоронят 12 декабря на Новодевичьем кладбище, сообщила пресс-служба столичного мэра.

Юрия Михайловича не стало во вторник, 10 декабря в возрасте 83 лет. Причиной смерти политика стал анафилактический шок, случившийся в больнице в Мюнхене после плановой операции на сердце.

По распоряжению нынешнего столичного мэра была создана специальная правительственная комиссия по организации похорон Лужкова. Сергей Собянин также одним из первых выразил соболезнования близким своего предшественника на посту градоначальника. В своих соцсетях Собянин напомнил, что Лужков возглавил город в сложный постсоветский период и сделал многое для Москвы и москвичей.

Напомним, что Юрий Лужков был мэром Москвы с 1992 до 2010 года. После ухода из политики он занялся фермерским хозяйством в Калининградской области.

Умер Лужков - экс-мэр Москвы.Умер Юрий Лужков. Все помнят его как успешного мэра Москвы, улыбчивого «человека в кепке». Но мало кто знает, что свой путь он начинал с работы дворником…

ИСТОЧНИК KP.RU

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