2019-12-11T11:31:10+03:00
В мире

Эксперт прокомментировал переговоры Лаврова и Трампа

Владимир Шаповалов выразил надежду, что встреча политиков сблизит страны
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Вашингтоне прошли переговоры Сергея Лаврова с Дональдом ТрампомВ Вашингтоне прошли переговоры Сергея Лаврова с Дональдом ТрампомФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Диалог между Сергеем Лавровым и Дональдом Трампом имеет большую важность, как для России с Америкой, так и для всего мира. Такое мнение выразил заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, комментируя встречу американского лидера с российским главой МИДа.

«Прежде всего, нужно подчеркнуть, что между Россией и США существует очень серьёзное поле необходимых переговоров, которые касаются судьбы и развития не только США и России, но и всего мира. В настоящий момент существует огромный дефицит контактов между Россией и США. Фактически они сведены к минимуму, и поэтому диалог между министром иностранных дел России с одной стороны и президентом США и госсекретарём США с другой стороны имеет очень серьёзную важность и ценность», — цитирует эксперта RT.

Шаповалов добавил, что встреча политиков внушает некоторый оптимизм. По мнению эксперта, диалог Лаврова и Трампа дает надежду на то, что страны не просто обменяются мнениями, а постараются прийти к пониманию и консенсусу по ряду вопросов.

Напомним, российский министр иностранных дел Сергей Лавров посетил Вашингтон с рабочим визитом накануне, 10 декабря. Беседа политика с американским президентом продлилась чуть меньше часа, передает ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU

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