2019-12-11T11:38:08+03:00
Общество

Платье, в котором принцесса Диана танцевала с Траволтой, продано за $313 тысяч

Покупатель, известный как "Британский институт", был вынужден побороться за лот с конкурентами из США
Ольга МАТЫС
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В этом платье принцесса Диана танцевала в Белом доме с Джоном Траволтой под музыку из фильма "Лихорадка субботнего вечера"В этом платье принцесса Диана танцевала в Белом доме с Джоном Траволтой под музыку из фильма "Лихорадка субботнего вечера"Фото: REUTERS
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Любимое темно-синее бархатное платье принцессы Дианы, в котором она произвела фурор на приеме в Белом доме в 1985 году, танцуя с актером Джоном Траволтой, было продано на аукционе Kerry Taylor за 313 тысяч долларов. Как сообщается, приобрести легендарный наряд удалось британскому институту, хотя за право обладать таким лотом активно боролись коллекционеры из Штатов. Организаторы аукциона в своих соцсетях с удовольствием отметили, что платье, ставшее визитной карточкой Дианы, "останется в стране, где она была Королевой сердец".

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В темно-синем бархатном платье принцесса Диана танцевала с актером Джоном Траволтой
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Наряд от британского кутюрье Виктора Эдельштейна стал одним из любимых платьев принцессы Дианы. Как сообщает ТАСС, леди Ди надевала его ещё несколько раз на другие важные торжества. Также она в последствии часто выбирала и другие платья от Эдельштейна. Впервые платье было выставлено на аукцион самой Дианой за два месяца до её гибели, в 1997 году, вырученные с продажи 128 тысяч долларов были направлены в фонд борьбы со СПИДом.

Ранее с молотка за 85 тысяч долларов ушла дискета для компьютера "Macintosh" с редким автографом создателя компании "Apple" Стива Джобса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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