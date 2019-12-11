Все дело в химикатах: Эксперты рассказали об опасности мандаринов
Мандарины и апельсины могут быть опасными для здоровья. Эксперты делятся советами: при покупке фруктов стоит обращать внимание на их внешний вид и стараться приобретать товар в легальных торговых точках, а не на улицах.
Дело в том, что в цитрусовых может содержаться инсектицид хлорпирифос, который используют для борьбы с вредителями.
Специалисты уверяют, что даже малая порция химиката при попадании в организм может нанести непоправимые последствия. Так называемый хлорпирифос может вызывать нарушения в работе мозга, и спровоцировать отставание в развитии у детей.
Хлорпирифос применяется в сельском хозяйстве и ветеринарии для уничтожения тли, клещей, моли, саранчи и других вредителей. На территории ЕС он был разрешен с 2005 года, но после того, как заговорили о негативном воздействии на человеческий организм, было решено отказаться от химиката. Тем не менее, некоторые недобросовестные производители могут прибегать к данному способу защиты плодов, сообщает Пятый канал.
Ранее диетолог Елена Соломатина напомнила, что мандарины употреблять можно и нужно, однако некоторым к этому фрукту стоит относиться с осторожностью.
ИСТОЧНИК KP.RU