Все дело в химикатах: Эксперты рассказали об опасности мандаринов

СЕГОДНЯ 12:07 2019-12-11T12:07:19+03:00

Мандарины очень полезны, но некоторые фрукты могут таить в себе опасность Фото: Лилия ЗАХАРОВА

В цитрусовых может содержаться инсектицид хлорпирифос, который применяют для борьбы с грызунами

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Мандарины и апельсины могут быть опасными для здоровья. Эксперты делятся советами: при покупке фруктов стоит обращать внимание на их внешний вид и стараться приобретать товар в легальных торговых точках, а не на улицах.

Дело в том, что в цитрусовых может содержаться инсектицид хлорпирифос, который используют для борьбы с вредителями.

Специалисты уверяют, что даже малая порция химиката при попадании в организм может нанести непоправимые последствия. Так называемый хлорпирифос может вызывать нарушения в работе мозга, и спровоцировать отставание в развитии у детей.

Хлорпирифос применяется в сельском хозяйстве и ветеринарии для уничтожения тли, клещей, моли, саранчи и других вредителей. На территории ЕС он был разрешен с 2005 года, но после того, как заговорили о негативном воздействии на человеческий организм, было решено отказаться от химиката. Тем не менее, некоторые недобросовестные производители могут прибегать к данному способу защиты плодов, сообщает Пятый канал.

Ранее диетолог Елена Соломатина напомнила, что мандарины употреблять можно и нужно, однако некоторым к этому фрукту стоит относиться с осторожностью.

ИСТОЧНИК KP.RU