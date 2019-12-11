2019-12-11T13:13:22+03:00
Политика

Песков заявил, что Путин не собирается смотреть сериал "Слуга народа"

Президент России не интересуется подобными телешоу
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Зеленский исполнил в сериале главную рольЗеленский исполнил в сериале главную рольФото: кадр из фильма
Изменить размер текста:

Президент России Владимир Путин не смотрел сериал "Слуга народа", в котором снялся украинский лидер Владимир Зеленский. Знакомиться с этим телешоу в ближайшее время глава государства тоже не планирует.

"Он не смотрит сериалы. Поэтому не смотрел и смотреть не будет", - пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент "КП" Дмитрий Смирнов.

Представитель Кремля добавил, что у Путина просто нет времени на такие развлечения.

Напомним, что Зеленский сыграл в сериале "Слуга народа", когда еще был простым юмористом. Ему досталась роль школьного учителя истории Василия Голобородько, который становится главой государства. По иронии судьбы, сценарий повторился в реальности, только власть оказалась в руках бывшего квнщика.

Сайт kp.ru писал, что, по неподтвержденным данным, даже канцлер Германии Ангела Меркель смотрела вырезку из эпизодов серила, когда увидела рейтинг актера в предвыборной гонке.

Слуга Народа: президент и охрана.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кремле оценили значимость встречи Лаврова и Трампа
Песков: говорить о победителях и проигравших на "нормандском саммите" не уместно
В Совфеде прокомментировали данные исследования о размере справедливой зарплаты
Союз журналистов Украины поддержал идею снять запрет на въезд для российских коллег. "На пять дней"
"Не мог позволить себе автосервис": Мама Илона Маска показала старое фото сына
Турция пригрозила выгнать американских военных с авиабазы Инджирлик
В Индии начались международные учения «Индра-2019»
Треть работодателей планирует оставить работников без годовой премии
Тарантино планирует снять третью часть "Убить Билла"
Все дело в химикатах: Эксперты рассказали об опасности мандаринов
В Австрии врачи сделали невозможное - пересадили мертвое сердце живому человеку
Автомобили «Нива» снова полностью станут АВТОВАЗовскими
В перестрелке в Нью-Джерси погибли шесть человек, в том числе полицейский
Платье, в котором принцесса Диана танцевала с Траволтой, продано за $313 тысяч
Эксперт прокомментировал переговоры Лаврова и Трампа
СК России передал дело экс-министра обороны Украины в суд
В Совфеде поддержали идею наказывать чиновников за оскорбления граждан