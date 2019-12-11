Песков заявил, что Путин не собирается смотреть сериал "Слуга народа"
Президент России Владимир Путин не смотрел сериал "Слуга народа", в котором снялся украинский лидер Владимир Зеленский. Знакомиться с этим телешоу в ближайшее время глава государства тоже не планирует.
"Он не смотрит сериалы. Поэтому не смотрел и смотреть не будет", - пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент "КП" Дмитрий Смирнов.
Представитель Кремля добавил, что у Путина просто нет времени на такие развлечения.
Напомним, что Зеленский сыграл в сериале "Слуга народа", когда еще был простым юмористом. Ему досталась роль школьного учителя истории Василия Голобородько, который становится главой государства. По иронии судьбы, сценарий повторился в реальности, только власть оказалась в руках бывшего квнщика.
Сайт kp.ru писал, что, по неподтвержденным данным, даже канцлер Германии Ангела Меркель смотрела вырезку из эпизодов серила, когда увидела рейтинг актера в предвыборной гонке.
Слуга Народа: президент и охрана.
ИСТОЧНИК KP.RU