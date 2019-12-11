2019-12-11T13:43:20+03:00
Происшествия

Задержан сторонник "Правого сектора", планировавший теракт в Мурманске

Мужчина хотел заложить взрывное устройство у здания администрации города [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Задержанный является гражданином РоссииЗадержанный является гражданином РоссииФото: скриншот с видео
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Бойцы Федеральной службы безопасности пресекли попытку проведения теракта в Мурманске. По подозрению в совершении преступления задержан 36-летний сторонник запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор".

Операция была проведена в минувший вторник, 10 декабря. Мужчину скрутили в момент, когда он достал из тайника самодельное взрывное устройство большой мощности. Информацию предоставили в Центре общественных связей ФСБ России.

Задержан сторонник «Правого сектора», готовивший теракт.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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