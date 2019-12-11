Стало известно, что в 2019 году чаще всего "гуглили" россияне

СЕГОДНЯ 14:20 2019-12-11T14:20:16+03:00

В Google проанализировали запросы с территории России и выделили самые популярные Фото: REUTERS

Главные события года - Евровидение, пожар в соборе Парижской Богоматери и бой Хабиба Нурмагомедова с Дастином Порье

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В Google подвели итоги поискового года для России. Проанализировав все запросы с территории нашей страны, специалисты компании рассказали о важнейших событиях, людях, книгах и других трендах этого года.

Так самым популярным запросом в категории "Люди" стала певица Юлия Началова, которой не стало в марте 2019 года. На второй позиции - Децл, умерший в феврале. В схожей категории "Кто такой(-ая)?" российские пользователи Интернета интересовались такими персонами, как разработчик компьютерных игр Хидео Кодзима, президент Украины Владимир Зеленский, музыкант Децл и журналист Иван Голунов.

Из событий 2019 года самым "загугленным" оказалось Евровидение, где Россию представлял Сергей Лазарев. Сразу за ним - тридцатилетняя годовщина падения Берлинской стены. На третьем месте - обидный проигрыш в футбольном матче Россия-Бельгия. Также в список вошли бой Хабиба Нурмагомедова с Порье, пожар в соборе Нотр-Дам-де-Пари и так называемый штурм "Зоны 51". Главными сериальными событиями 2019 года стали выход восьмого сезона "Игры престолов" и мини-сериала "Чернобыль".

Сравнить нынешние тренды с популярнейшими запросами Google 2018 года можно на сайте kp.ru.

События года по версии Google

1) Евровидение-2019

2) 30-летие падения Берлинской стены

3) Футбольный матч Россия — Бельгия

4) Бой Хабиба Нурмагомедова и Дастина Пуарье

5) Пожар в соборе Парижской Богоматери

6) Пожар в Магнитогорске

7) Выборы президента Украины

8) Чемпионат мира по хоккею

9) Оскар-2019

10) Штурм «Зоны 51»

Люди года по версии Google

1) Юлия Началова

2) Децл

3) Анастастасия Заворотнюк

4) Владимир Зеленский

5) Алла Вербер

6) Егор Жуков

7) Сергей Доренко

8) Бари Алибасов

9) Иван Голунов

10) Павел Устинов

Кто такой(-ая) - новые лица по версии Google?

1) Кодзима

2) Владимир Зеленский

3) Децл

4) Иван Голунов

5) Юлия Началова

6) Константин Богомолов

7) Рикардо Милос

8) Настя Рыбка

9) Павел Устинов

10) Алла Вербер

Сериалы года по версии Google

1) Игра престолов

2) Чернобыль

3) Ветреный

4) Султан моего сердца

5) Жестокий Стамбул

6) Мамы чемпионов

7) ИП Пирогова

8) Толя-робот

9) Дылды

10) Очень странные дела

ИСТОЧНИК KP.RU