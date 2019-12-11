Совфед одобрил введение электронных трудовых книжек

СЕГОДНЯ 14:57 2019-12-11T14:57:01+03:00

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Совет Федерации одобрил закон о введении электронных трудовых книжек. Работники смогут выбрать между электронной и бумажной версией трудовой до конца 2020 года. В соответствии с документом, с 2021 года работодатели смогут продолжать вести трудовые книжки в их прежнем варианте только для тех работников, кто предпочтёт пользоваться бумажными трудовыми книжками. Всем остальным их выдадут на руки, а их сведения будут хранить только в электронном виде, сообщает ТАСС.

Работник сможет получить свои данные в обоих вариантах на последнем месте работы, в МФЦ, в Пенсионном фонде и на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Работодатель будет обязан внести правки в данные работника по его письменному заявлению, если данные окажутся неверными.

Уведомить своих подчинённых о переводе трудовых книжек на электронный носитель работодатель обязан до 30 июня 2020 года.

Ранее сайт kp.ru писал о переходе россиян на цифровые трудовые книжки по желанию. Также на сайте есть ответы главы Пенсионного фонда России Антона Дроздова на вопросы об изменениях формата трудовых с Нового года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/747613" frameborder="0"></iframe> Принят закон об электронных трудовых книжках.Российские депутаты приняли в окончательном чтении законопроект о переходе на цифровые трудовые книжки

ИСТОЧНИК KP.RU