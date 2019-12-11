Обезглавленный труп фотолюбителя обнаружен в подмосковной деревне

СЕГОДНЯ 15:00 2019-12-11T15:00:36+03:00

Тело мужчины около суток пролежало в открытом поле

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Обезглавленное тело мужчины обнажено в подмосковной деревне Никифорово Лосино-Петровского городского округа.

Согласно данным Следственного комитета России, 37-летний москвич решил прогуляться по лесу, чтобы сделать фотографии животных, а через сутки утром, 10 декабря, его труп нашли в поле.

Тело без головы лежало всего в ста метрах от автобусной остановки на Никифоровском шоссе. Источник сайта kp.ru в правоохранительных органах сообщил, что его направили в морг для проведения судебно-медицинского исследования.

"В настоящее время следователями-криминалистами с применением специальной криминалистической техники осмотрено место происшествия, изъяты предметы, имеющие значение для дальнейшего расследования", - уточняется на сайте Следственного комитета.

По признакам преступления возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

Сайт kp.ru писал, что месяцев ранее обезглавленный труп нашли на железнодорожным путях в Зеленогорске. Погибшим оказался 41-летний житель Выборгского района Ленобласти.

ИСТОЧНИК KP.RU