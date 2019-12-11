Российские фехтовальщики не планируют отказываться от участия в Олимпиаде в Токио

СЕГОДНЯ 15:14 2019-12-11T16:07:54+03:00

Российские спортсмены сейчас принимают решение поедут ли они на Олимпиаду в Токио Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Пока о своем категоричном решении не выступать без российского флага сообщили боксеры

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Спортсмены сборной Российской Федерации по фехтованию на рапирах скорее всего не будут отказываться от участия в Олимпиаде – 2020 в Токио. Об этом рассказала олимпийская чемпионка 2008 года в фехтовании на рапирах Светлана Бойко.

Она отметила, что пока окончательное решение не принято, но оно не будет столь категоричным, как в Федерации бокса. Ранее боксеры заявили, что не станут выступать без российского флага и гимна.

- Есть труд спортсмена. И то, что кто-то там решил, что не нужно ехать под флагом, я считаю, это ненормально. Наши спортсмены, я думаю, что поедут. Дай Бог, чтобы их допустили, - сообщила она.

Спортсменка предположила, что массового бойкотирования игр со стороны россиян ждать не стоит. Оно может произойти только если решение примут на государственном уровне.

- Несмотря на отсутствие флага, на отсутствие гимна, болельщики все равно будут болеть. И весь мир будет знать, что это российский спортсмен и что медаль завоевана российским спортсменом, - заключила собеседница ИА «НСН».

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира на четыре года. Данное решение будет обжаловано, Владимир Путин отметил, что оно противоречит олимпийской хартии.

ИСТОЧНИК KP.RU