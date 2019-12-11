В Италии спустя 22 года нашли украденную картину Климта

СЕГОДНЯ 15:46 2019-12-11T15:46:46+03:00

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Знаменитую картину «Портрет женщины», написанную австрийским художником Густавом Климтом, нашли в галерее современного искусства Риччи Одди в Италии. Именно отсюда её и украли в 1997 году. На протяжении 22-х лет картина входила в список самых разыскиваемых произведений мирового искусства. Её уже несколько раз «находили», но каждый раз это оказывалось фейком.

Не исключено, что и на этот раз желанная находка окажется подделкой. Но директор музея уверяет, что печать и сургуч, найденные на картине, являются настоящими. Находку удалось обнаружить рабочим, которые проводили чистку стен от плюща. Полотно находилось в черном мешке в перегородке между стенами галереи. Велика вероятность, что оно никуда и не пропадало, и все 22 года спокойно стояло на своем месте, пишет The Telegraph.

- Плющ и скрывал эту полость. Возможно, этот мешок оставался на том же месте с 1997 года, - сказал директор галереи.

ИСТОЧНИК KP.RU