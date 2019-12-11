«За то, что забила тревогу»: Грета Тунберг стала «Человеком года» по версии Time

СЕГОДНЯ 16:18 2019-12-11T16:18:34+03:00

В этом году в шорт-лист издания попали Трамп, Цукерберг, а также участники протестов в Гонконге

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Шведская школьницы и экоактивистка Грета Тунберг стала обладателем звания «Человек года» по версии американского журнала Time.

«За то, что забила тревогу о хищнических отношениях человечества со своим единственным домом ... Грета Тунберг - Человек года 2019 года по версии TIME», - говорится в Twitter издания.

time Грета Тунберг стала человеком года Time

В этом году на звание «Человек года» по версии издания претендовали президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг, который объявил о запуске криптовалюты Libra, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, председатель КНР Си Цзиньпин, а также участники протестов в Гонконге, звезда женской футбольной команды Соединённых Штатов и защитник прав ЛГБТ Меган Рапино.

Напомним, как писал ранее сайт kp.ru, накануне президент Бразилии Жаир Болсонару назвал Грету отродьем. Ему не нравится, что СМИ уделяет слишком много внимания школьнице

ИСТОЧНИК KP.RU