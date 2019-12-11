Госдума запретила выписывать штрафы водителям, основываясь на средней скорости

СЕГОДНЯ 16:30 2019-12-11T16:30:23+03:00

Сейчас за превышение скорости в пределах 20-40 км/ч свыше допустимой грозит штраф 500 рублей Фото: Иван ВИСЛОВ

Такого понятия нет ни в Кодексе административных правонарушений, ни в ПДД

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Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете на выписывание штрафа водителям, чьё нарушение скоростного режима было зафиксировано камерами, которые измеряют среднюю скорость автомобиля на конкретном участке дороги. Законопроект об изменении статьи Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) "Превышение установленной скорости движения" предложили депутаты ЛДПР.

Статью предлагают дополнить примечанием о том, что привлечь водителя к ответственности можно только если камера зафиксировала скорость "в конкретно установленном месте и в конкретно установленное время". Также статью дополнят положением о том, что зафиксированное превышение скорости движения на основании расчёт средней скорости не может стать доказательством правонарушения.

Сейчас за превышение скорости в пределах 20-40 км/ч свыше допустимой грозит штраф 500 рублей, а превышение более 80 км/ч облагается штрафом 5 тысяч рублей или лишением прав до полугода.

В пояснительных материалах к закону написано, что в последние годы в некоторых регионах стали выписывать штрафы за движение со средней скоростью, которую замеряют при помощи автоматических комплексов. Две камеры фиксируют госномер машины, её координаты и время проезда, данные поступают на сервер. Таким образом вычисляется средняя скорость движения, хотя ни в статье Кодекса, ни в ПДД нет понятия "средняя скорость".

- Привлечение к административной ответственности на основе догадок, домыслов и расчетов недопустимо, - приводит слова авторов закона ТАСС.

Ранее сайт kp.ru передавал мнение Дмитрия Медведева о нецелесообразности предложения МВД снизить допустимый порог превышения скорости с 20 до 10 км/ч.

ИСТОЧНИК KP.RU