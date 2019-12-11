Мобильные операторы договорились о совместном развитии 5G

СЕГОДНЯ 16:55 2019-12-11T16:55:29+03:00

Изменить размер текста: A A

"Большая четвёрка" сотовых операторов (МТС, МегоФон, Вымпелком и Ростелеком) до конца года может подписать меморандум о создании совместного предприятия для развития в России 5G сетей. Об этом журналистам рассказал Василь Лацанич, глава "Вымпелкома".

- Если сейчас что-нибудь не случится непредвиденное, то я ожидаю, что документ в ближайшее время будет подписан и с ним мы уже пойдем все вместе за руки взявшись в министерство, в органы, в администрацию, в правительство, объясняя, что это потребность страны и позиция индустрии. Потребность страны - запустить 5G как можно скорее; позиция индустрии - это самый лучший способ его запустить, - пояснил Лацанич, уточнив, что речь идет о C-диапазоне, в пределах 3,4 - 8 ГГц.

Точной даты подписания такого меморандума Лацанич не приводит, сообщает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru писал о докладе вице-премьера России Максима Акимова, после которого президент России Владимир Путин поручил обеспечить высокоскоростным интернетом всю территорию страны.

Также на сайте писали о рекорде, поставленном МегаФоном в достижении скорости соединения 5G.

ИСТОЧНИК KP.RU