2019-12-11T16:55:29+03:00
Экономика

Мобильные операторы договорились о совместном развитии 5G

Вскоре они предложат свой план регулятору
Ася КУЗНЕЦОВА
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О совместном развитии 5G сетей договорилась "большая четвёрка" мобильных операторовО совместном развитии 5G сетей договорилась "большая четвёрка" мобильных операторовФото: GLOBAL LOOK PRESS
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"Большая четвёрка" сотовых операторов (МТС, МегоФон, Вымпелком и Ростелеком) до конца года может подписать меморандум о создании совместного предприятия для развития в России 5G сетей. Об этом журналистам рассказал Василь Лацанич, глава "Вымпелкома".

- Если сейчас что-нибудь не случится непредвиденное, то я ожидаю, что документ в ближайшее время будет подписан и с ним мы уже пойдем все вместе за руки взявшись в министерство, в органы, в администрацию, в правительство, объясняя, что это потребность страны и позиция индустрии. Потребность страны - запустить 5G как можно скорее; позиция индустрии - это самый лучший способ его запустить, - пояснил Лацанич, уточнив, что речь идет о C-диапазоне, в пределах 3,4 - 8 ГГц.

Точной даты подписания такого меморандума Лацанич не приводит, сообщает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru писал о докладе вице-премьера России Максима Акимова, после которого президент России Владимир Путин поручил обеспечить высокоскоростным интернетом всю территорию страны.

Также на сайте писали о рекорде, поставленном МегаФоном в достижении скорости соединения 5G.

ИСТОЧНИК KP.RU

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