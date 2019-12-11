2019-12-11T17:30:30+03:00
Политика

Сурков прокомментировал заявления Авакова о саммите в «нормандском формате»

Ранее глава МВД Украины заявил, что у помощника российского президента якобы «сдали нервы» [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Помощник президента России Владислав СурковПомощник президента России Владислав СурковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Помощник президента России Владислав Сурков призвал не верить словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о том, что на встрече «нормандской четверки» у него якобы «сдали нервы».

По словам помощника российского лидера, переговоры «не были ни особенно трудными, ни эмоционально заряженными», а скорее были долгими. Сурков назвал фантазией заявление главы украинского МИД о том, что встреча проходила напряженно.

«Он (Аваков) говорит, что его — цитирую — «близко не подпустили» к переговорам. А также что после переговоров он пробрался в помещение и активно допивал вино, оставшееся после ужина лидеров «нормандской четверки. "Померольчик", по его выражению», - цитирует политика «Коммерсант».

Сурков добавил, что не стоит верить «пьяному» человеку, «который не был на переговорах».

Напомним, как писал сайт kp.ru, по словам Авакова, на встречи «четверки» у всех «сдавали нервы», а помощник российского лидера якобы бросил бумаги на стол в знак не согласия с тем, что Киев отказался выводить войска с линии соприкосновения.

Сурков прокомментировал слова Авакова о саммите «Нормандской четвёрки».

ИСТОЧНИК KP.RU

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