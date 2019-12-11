В Киеве депутата увезли в больницу после драки в Раде

СЕГОДНЯ 17:18 2019-12-11T17:49:41+03:00

Депутат от "Слуги народа" был госпитализирован после драки в Раде Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Украинский депутат от партии Зеленского «Слуга народа» Андрей Богданец был госпитализирован после драки в Верховной Раде. Инцидент произошел во время заседания комитета по вопросам аграрной политики. В драку с Богданцом вступили представители ВО «Свобода» Игорь Мирошниченко, Эдуард Леонов и Юрий Сиротюк. Они хотели снять с рассмотрения закон о рынке земли, и слишком рьяно отстаивали свою позицию. Это и стало причиной конфликта. В результате драки Богданец был доставлен в больницу с подозрением на сотрясение мозга.

Об инциденте сообщила заместитель главы фракции « Слуга народа» Евгения Кравчук.

- Мы заявляем о недопустимости любого давления на народных депутатов при обсуждении и принятии государственных решений, в том числе и в первую очередь – с применением силы. Мы никому не позволим неполитическим и непарламентским способом влиять на работу представителей народа Украины, - написала она в своем Facebook.

Она также отметила, что фракция уже подала заявление в полицию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/749134" frameborder="0"></iframe> Депутат от "Слуги народа" Андрей Богданец попал в больницу в результате драки в Верховной раде.

ИСТОЧНИК KP.RU