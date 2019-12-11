2019-12-11T17:39:53+03:00
В мире

Российское посольство возмутила идея установки памятника власовцам в Праге

Муниципальный совет района Ржепорыйе планирует поставить памятник военнослужащим, перешедшим на сторону нацистской Германии
Ася КУЗНЕЦОВА
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Муниципальный совет района Прага-Ржепорые принял решение установить памятник бойцам Русской освободительной армии (РОА) генерала Андрея Власова.Муниципальный совет района Прага-Ржепорые принял решение установить памятник бойцам Русской освободительной армии (РОА) генерала Андрея Власова.Фото: wikimedia.org
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Посольство России в Чехии возмущено идеей установки памятника власовцам в пражском микрорайоне Ржепорыйе.

- Принятое 10 декабря 2019 года заксобранием района Прага-Ржепорыйе кощунственное решение об установке памятника "власовцам" не может вызывать ничего иного, кроме чувства глубокого возмущения. И не только у российского посольства, как это пытаются здесь преподносить авторы данной затеи, а у всех неравнодушных жителей Чехии и других стран, где хранят память о кровопролитной борьбе с величайшим злом ХХ века – гитлеровским нацизмом, - сказано в заявлении посольства России в Facebook.

Российское диппредставительство также отмечает, что "международным военным трибуналом в Нюрнберге злодеяния пособников нацистов, таких как «власовцы», квалифицированы как преступления, не имеющие срока давности".

Представители России в Чехии также обращают внимание на то, что особый цинизм такой инициативы состоит в планировании установки памятника власовцам к 75-летию окончания Второй мировой войны.

Ранее сайт kp.ru писал о решении муниципального совета района Прага-Ржепорыйе становить памятник бойцам Русской освободительной армии генерала Андрея Власова.

Власовцами называют военнослужащих РОА под командованием перешедшего на сторону гитлеровской Германии Власова. После Второй мировой войны Власов был признан изменником родины и казнён.

ИСТОЧНИК KP.RU

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