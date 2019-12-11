2019-12-11T19:29:56+03:00
Спорт

Два раза в одну реку: Роднина о повторном решении WADA по России

Всемирное антидопинговое агентство отстранило российских спортсменов от участия в крупных соревнованиях
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Ирина РоднинаИрина РоднинаФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Россия будет оспаривать решение WADA, которое отстраняет российских спортсменов от участия в крупных международных спортивных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры. В политизированности этого заявления уверена трехкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира по фигурному катанию, координатор партпроекта «Единой России» «Детский спорт» Ирина Роднина.

«WADA исполняет четко сформулированный политический заказ и не в праве лишать российских спортсменов, не запятнанных в каких-либо допинговых скандалах, возможности выступать под национальным флагом и проводить соревнования мирового уровня. Россия, безусловно, будет оспаривать решение организации всеми юридически доступными средствами», - подчеркнула она.

Российские эксперты предложили WADA создать совместную рабочую группу для изучения и перепроверки информации о допинг тестах, но получили ничем не мотивированный отказ.

«Несколько лет назад Россия признала наличие проблем с допингом и понесла соответствующее наказание. Была выражена готовность к полноформатному сотрудничеству с WADA: принято новое законодательство в этой сфере, переформатирована система управления Московской антидопинговой лабораторией и Российским антидопинговым агентством, передана база данных LIMS. Решение WADA – это попытка наказать российский спорт второй раз по одному и тому же обвинению», - заключила депутат.

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@TrueKPRU
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