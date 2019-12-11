2019-12-11T22:06:17+03:00
Общество

Российские ученики завоевали шесть медалей на международной естественнонаучной олимпиаде

В состязаниях участвовали школьники не старше 15 лет из 70 стран мира [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Российские ученики завоевали шесть медалей на международной естественнонаучной олимпиаде. Фото: Пресс-служба Министерства просвещенияРоссийские ученики завоевали шесть медалей на международной естественнонаучной олимпиаде. Фото: Пресс-служба Министерства просвещения
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Две золотые и четыре серебряных медали выиграли российские школьники на Международной естественнонаучной олимпиаде в Катаре. Об этом сообщил глава Минпросвещения России Васильева Ольга.

«Наши юниоры достойно завершают календарный год международных предметных олимпиад, в очередной раз наглядно подтвердив качество российского образования. Обилие медалей – следствие превосходной педагогической школы со своими традициями и новациями, а также широкой государственной поддержки различных программ развития талантов. Я поздравляю ребят», — сказала министр просвещения.

Золотые медали получили Даниил Житов из Москвы и Вадим Ерин из Подмосковья, серебряные завоевали Василиса Кислицына и Артем Гуляев из Москвы, Матвей Муравьев из Санкт-Петербурга и Илья Просяной из Мордовии.

В олимпиаде участвовали школьники не старше 15 лет более чем из 70 стран мира.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в конце июля этого года три золотых медали на международной химической олимпиаде в Париже завоевали школьники из Москвы.

Церемония открытия международной естественно-научной олимпиаде в Катаре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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