СЕГОДНЯ 02:16 2019-12-12T02:16:45+03:00

В Канаде при крушении самолета погибли три человека Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В Канаде три человека погибли в результате крушения небольшого самолета. Отмечается, что воздушное судно разбилось на западе страны в провинции Британская Колумбия.

Как передает телеканал CTV, Piper Aerostar рухнул на остров Габриола во вторник, 10 декабря вечером. Он упал в труднодоступной местности, в 15 километрах от крупного города Нанаймо. После столкновения судна с землей произошел сильный пожар. Известно, что на борту находись три человека. Никто из них не выжил в результате крушения.

Дополнительно сообщается, что самолет вылетел из города Фресно штата Калифорния в США, а направлялся в Нанаймо. Причины катастрофы на данный момент неизвестны. Сотрудники правоохранительных служб выясняют все обстоятельства произошедшего.

Сайт kp.ru писал о трагедии в России. Ми-28 разбился в Краснодарском крае недалеко от станицы Платнировской. На борту находилось два человека – командир экипажа и второй пилот. Оба погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU