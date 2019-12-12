Рекрутеры выяснили, что больше четверти россиян опасаются потерять работу

СЕГОДНЯ 04:54 2019-12-12T04:55:46+03:00

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Рекрутеры провели опрос и выяснили, что 26% россиян опасаются потерять работу. Причем больше всего страх быть уволенными испытывают сотрудники в сфере безопасности, управления персоналом, работники транспортной сферы, банковские служащие и продавцы. А меньше всего этого опасаются работники в отрасли науки и образования и рабочий персонал.

По данным "Известий", эксперты сайта HeadHunter опросили около 20,5 тысяч россиян и проанализировали их "настроение". Выяснилось, что 26% респондентов чувствуют угрозу увольнения, и лишь 33% опрошенных уверены, что сохранят рабочее место.

Отмечается, что российские компании в ближайшие несколько месяцев собираются уволить лишь 0,4% рабочей силы. Это около 281 тысячи человек. Больше остальных рискуют потерять работу занятые в сферах транспорта, финансов и банков, а также производства электрооборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU