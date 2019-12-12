Россиянин через суд отменил штраф за среднюю скорость: какой опыт могу извлечь водители

СЕГОДНЯ 05:29 2019-12-12T05:29:23+03:00

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Россиянин через суд добился отмены штрафа за превышение средней скорости. Его наказали за нарушение на 500 рублей. Однако мужчина около года отстаивал свою невиновность. Это стало для него делом принципа.

Его автомобиль попал в объектив камеры, замеряющей среднюю скорость, в Смоленской области в августе 2017 года. Volkswagen Tiguan пересек первую камеру и был сфотографирован в 19:05 в первый раз, а второй в 19:41, когда пересек вторую. Путем нехитрых подсчетов расстояния между камерами и временем преодоления пути выявили среднюю скорость движения иномарки. По материалам дела, авто двигалось со скоростью 115 километров в час вместо 90 разрешенных.

Водитель сначала в суде Смоленской области пытался оспорить штраф. Он заявлял, что в постановлении не указано конкретное место и время нарушения, прописана лишь средняя скорость Volkswagen, что, по его словам не предусмотрено КоАП. Но наказание оставили в силе. Тогда он пошел в верховный суд. Там его доводы приняли во внимание и вернули дело на новое рассмотрение в Вяземский районный суд.

- Из постановления следует, что превышение скорости установлено путем вычисления средней скорости движения транспортного средства. При этом автомобиль мог ехать по иному маршруту. То есть, проехав первую камеру видеофиксации еще без превышения скоростного режима, заявитель мог проследовать на иной участок дороги - например, на дублер. И оттуда выехать на дорогу перед второй камерой видеофиксации, которую он проехал бы без превышения установленной скорости, - заявили в суде.

Сайт kp.ru писал ранее, что Госдума запретила выписывать штрафы водителям, основываясь на средней скорости.

ИСТОЧНИК KP.RU