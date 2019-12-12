В Перу захватили подложку, груженную двумя тоннами кокаина

СЕГОДНЯ 05:59 2019-12-12T05:59:25+03:00

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В Перу патрульный катер захватил подводную лодку, которая была загружена кокаином. На борту субмарины обнаружили около двух тонн наркотика и четырех членов экипажа.

Отмечается, что полупогружное кокаином судно было задержано субботу, 7 декабря в 180 милях от берега в южной части Тихого океана. В среду, 11 декабря вечером оно было доставлено на базу ВМС Перу в Паите.

- Четверо задержанных в ходе операции будут доставлены в Лиму, равно как и две тонны кокаина. Субмарина останется в распоряжении ВМС для детального исследования, - цитирует прокурора Хорхе Чавес Кортина местное издание Comercio.

У стражей правопорядка уже есть версии, откуда могла взяться подводная лодка. По мнению Чавеса субмарина была загружена в мангровых лесах на юге Эквадора.

ИСТОЧНИК KP.RU