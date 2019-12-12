2019-12-12T07:01:51+03:00
Политика

В Германии заявили о "капитуляции" перед США из-за "Северного потока-2"

В бундестаге уточнили, что нынешнее правительство ФРГ "больше не в состоянии представлять интересы страны"
Мария ИГНАТЬЕВА
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В Германии заявили о "капитуляции" перед США из-за "Северного потока-2"В Германии заявили о "капитуляции" перед США из-за "Северного потока-2"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Официальный представитель фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге по вопросам энергетики Штеффен Котре заявил, что правительство страны "капитулировало" перед США из-за "Северного потока - 2". Точнее из-за ситуации вокруг него.

- В 2018 году госпожа Меркель очень четко дала понять, что "Северный поток - 2" является чисто двусторонним экономическим проектом между Германией и Россией, на который не распространяется законодательство ЕС. Теперь США удалось связать "Северный поток - 2" с дестабилизированной ими же Украиной. Под давлением США федеральное правительство подчинилось этой экономической атаке и капитулировало, - сказал политик в интервью для РИА Новости.

Более того, по его словам, правительство ФРГ вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель "больше не в состоянии представлять интересы Германии, не говоря уже о том, чтобы отстаивать их". Котре считает, что стабильность Украины никак не связана с другими экономическими проектами.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне стало известно о том, что Конгресс включил санкции в оборонный бюджет США. Таким образом, в 2020 году его размер составит 738 миллиардов долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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