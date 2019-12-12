2019-12-12T07:46:19+03:00
Политика

Захарова отметила изменения в подходе Украины к переговорам с Россией

Представители Киева стали оперировать правовыми терминами и более реалистично смотреть на ситуацию
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что тональность переговоров с украинской стороной значительно изменилась, как и сам подход представителей Киева к обсуждению проблемных вопросов. Об этом можно судить по итогам встречи "нормандской четверки".

Так, по мнению Захаровой, украинцы стали более реалистично смотреть на вещи и оперировать правовыми терминами, учитывая интересы различных сегментов общества.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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