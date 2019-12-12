Захарова отметила изменения в подходе Украины к переговорам с Россией
Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что тональность переговоров с украинской стороной значительно изменилась, как и сам подход представителей Киева к обсуждению проблемных вопросов. Об этом можно судить по итогам встречи "нормандской четверки".
Так, по мнению Захаровой, украинцы стали более реалистично смотреть на вещи и оперировать правовыми терминами, учитывая интересы различных сегментов общества.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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