Японская береговая охрана нашла российский катер опрокинутым в море

СЕГОДНЯ 08:57 2019-12-12T09:23:58+03:00

Владельца катера Евгения Пятышина и его друзей так и не нашли Фото: Предоставлено героем публикации

Именно на этой лодке в конце октября ушли рыбачить шестеро жителей Приморья

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Пропавший в конце октября в Приморье российский катер нашли перевернутым у побережья японского острова Хоккайдо.

Сайт kp.ru писал, что местная береговая охрана сообщила о находке в Росморречфлот в минувшую среду. Людей на борту лодки не было, хотя в море на ней выходили шестеро мужчин.

Жители Приморья хотели немного порыбачить, но так и не вернулись домой. Их вещи остались лежать на берегу. Родственники мужчин до последнего не теряли надежды найти их живыми и даже объявляли награду для тех, кто сможет в этом помочь.

Однако регистрационный номер найденного в Японии катера оказался тем самым. Пустую лодку вытащили на берег. Согласно данным РИА Новости, информация о случившемся передана в российские надзорные органы.

Дальнейшую судьбу катера решат родные ее владельца. Власти не имеют для этого полномочий.

"Что касается рыбаков, то пока они числятся пропавшими без вести, но, по заявлению родственников, суд в этой ситуации может признать их погибшими", - цитирует ТАСС представителя Дальневосточной транспортной прокуратуры.

dps__vl Катер нашли, но людей на борту не было

ИСТОЧНИК KP.RU