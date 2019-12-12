В Домодедово найден труп бизнесмена с огнестрельным ранением головы

СЕГОДНЯ 09:44 2019-12-12T09:47:56+03:00

Мужчину подозревали в работе "черным" риелтором, который отбирал квартиры у пенсионеров

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В подмосковном Домодедово обнаружен труп 51-летнего предпринимателя. Тело мужчины с огнестрельным ранением головы находилось в салоне автомобиля Volvo, брошенном на подъездной дороге в деревне Яковлевское.

Полиция была уведомлена о находке вечером в среду, 11 декабря. Прибывшие на место специалисты установили, что москвич погиб около суток назад. Труп направили в морг для проведения судебно-медицинского исследования.

Согласно данным источника сайта kp.ru в правоохранительных органах, бизнесмен мог быть "черным" риелтором. Его обвиняли в том, что он обманом забирал жилье у пенсионеров.

Сайт kp.ru писал, что несколькими днями ранее труп еще одного мужчины обнаружили в Лосино-Петровском. Известно, что москвич вышел на фотопрогулку в лес, а через сутки его обезглавленное тело нашли в поле возле шоссе.

ИСТОЧНИК KP.RU